為防治東方果實蠅危害所造成損失，花蓮區農業改良場2016年開始在宜蘭縣礁溪、員山鄉等金柑主要產區推廣金柑簡易網室設施栽培，花蓮場試驗調查顯示網室設施栽培雖可有效防止東方果實蠅危害、大幅度降低金柑果實損失，但仍無法防止宜蘭冬春季伴隨東北季風鋒面降雨所造成落果、裂果等天然災害損失，金柑網室栽培利用原結構搭設簡易遮雨設施，露天栽培以銀黑色塑膠布作地面覆蓋，可有效降低落果率20-60％。

花蓮場利用金柑設施栽培之簡易網室原本結構，以錏管、透明PE塑膠膜等材料搭設簡易遮雨設施，經2年多之試驗研究結果顯示較無遮雨設施有效降低落果率10-60％，而透明PE塑膠膜則建議至少每1-2年更新，不然塑膠膜積塵會影響透光度進而降低金柑葉片光合作用效率。

花蓮場表示，金柑露天栽培則可以銀黑色塑膠布作地面覆蓋，不僅可有效降低落果率20-40％，還可提高果實品質增加可溶性固形物含量（農民多俗稱糖度）0.5-1°Brix。地面覆蓋銀黑色塑膠布寬度則建議至少要比金柑植株樹冠寬度為寬，才能有效降低土壤水分含量劇烈變化，花改場於金柑樹幹左右各鋪設不同寬度銀黑色塑膠布，試驗結果顯示6尺+6尺試驗處理較4尺+4尺以下寬度試驗處理降低落果率0-20％。

花蓮場說明，「金柑」是世界上為數不多可以連皮吃的柑橘類水果，果皮甜且富含維他命C與類黃酮化合物等成分。所生產的高品質無農藥殘留的金柑鮮果，富含營養又不用削皮，正適合現代忙碌的消費者食用。金柑一年可開花多次，果實可自11月開始採收至隔年2月左右。