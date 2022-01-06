影》玉山今晚8點半下冰霰 「天降糖霜」美景曝光 21:262022/01/06 中時新聞網 吳長諭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 玉山今晚8點半下冰霰 「天降糖霜」美景曝光（氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 玉山今晚8點半下冰霰 「天降糖霜」美景曝光 訂閱影音： 中時新聞網 受東北季風影響，今天中部以北地區明顯降溫，傍晚合歡山武嶺、松雪樓附近降下短暫冰霰，今晚8點半玉山也下起冰霰，從玉山氣象站拍攝畫面可見，天空冰霰不斷落下，像是在灑糖霜般點綴地面，深夜若溫度再低點有機會降雪。 氣象局今天表示，未來一週各地低溫約攝氏13至15度，今晚至明晨若溫度、水氣能配合，玉山可能飄雪，10日晚間至11日清晨，預計在3000公尺以上高山，如合歡山也有機會下雪。 玉山今晚8點半下冰霰 「天降糖霜」美景曝光（氣象局） 雨炸全台強降雨熱區曝 2波冷空氣接力 這天掉到10度以下 全台最高日出美翻 玉山2022第一道曙光影片曝光 #冰霰 #玉山 #8點半 #溫度 #降雪 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全台連雨2天！越晚越冷明恐降雪 下波更凍探10度 08:142022/01/06 生活 全台首發！ 玉山銀鬼滅之刃金融卡 限量上市 04:102022/01/04 產業特刊 昇貿新品放量 明年會更旺 04:102021/12/30 證券．權證 全台首發！玉山銀行「鬼滅之刃簽帳金融卡 」集氣上市 15:092022/01/03 財經 陸港觀盤－政策寬鬆有望營造春季行情 04:102022/01/05 全球財經 Le Creuset凡爾賽花園 創造不凡的浪漫溫度 04:102022/01/02 《旺來報》 鬼滅之刃簽帳金融卡 玉山全台首發 04:102022/01/04 財經焦點 台積電、金融股拉尾盤 台股下跌132點 失守5日線 13:432022/01/06 財經 Fed擬加快升息 外資狂敲金融股 18:522022/01/06 財經 玉山銀 推一站式完整信託服務 04:102021/12/30 金融．稅務 外資挺 電金權值股吸金 04:102021/12/30 證券．權證 玉山黃金種子計畫 高屏打造玉山圖書館 04:102021/12/31 投資理財 生活熱門新聞 印度神童最新預言曝光 台灣等4國全中 疫情高峰這時結束 - 生活 桃機確診清潔員最新9足跡曝光 去過忠貞市場、大潤發 - 生活 爺姓「姬」替孫女取單名 媳婦秒反對：倒過來唸試試 - 生活 Omicron入侵台灣！感染後症狀、第三劑怎選 6大QA秒懂 - 生活 每10人就有1人穿 「衝鋒衣」到底在紅什麼 內行人曝關鍵 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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