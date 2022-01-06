玉山今晚8點半下冰霰 「天降糖霜」美景曝光

受東北季風影響，今天中部以北地區明顯降溫，傍晚合歡山武嶺、松雪樓附近降下短暫冰霰，今晚8點半玉山也下起冰霰，從玉山氣象站拍攝畫面可見，天空冰霰不斷落下，像是在灑糖霜般點綴地面，深夜若溫度再低點有機會降雪。

氣象局今天表示，未來一週各地低溫約攝氏13至15度，今晚至明晨若溫度、水氣能配合，玉山可能飄雪，10日晚間至11日清晨，預計在3000公尺以上高山，如合歡山也有機會下雪。