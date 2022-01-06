美國聯準會(Fed)公布最新會議紀錄，釋出提前升息的鷹派訊息，美股重挫，台股今(6日)開低走低，台積電尾盤大單急拉，收在644元，下跌6元，跌幅0.92%，守住5日線，尾盤金融股也急拉，兆豐金、玉山金都漲逾1%，終場指數收在18367.92點，失守5日線，下跌132.04點，成交值2926億元。

台積電ADR下挫4.75%，股價早盤即以下跌12元的638元開出；聯發科也成重災區，盤中一度下跌65元至1110元，跌逾5.5%；股王矽力-KY在10點過後即亮燈跌停，股價重挫490元，來到4430元，連帶一票高價千金股都跌得鼻青臉腫。

貨櫃三雄盤中由黑翻紅，一度試圖扮演撐盤角色，終場僅長榮收紅，上漲2元，以143元作收，漲幅1.41%，陽明收盤跌0.5元，收在114.5元，萬海則以平盤191元作收；航空雙雄華航收紅，小漲0.1元，收在27.4元，長榮航收在27.3元平盤價位。