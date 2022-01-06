網紅「館長」陳之漢去年8月遭槍手劉丞浩開槍，檢警追查發現，竹聯幫寶和會是幕後指使主謀，新北地院刑事宣判，依殺人未遂等罪判劉丞浩有期徒刑16年、寶和會組長施俊吉18年6月，2人均強制工作3年。除此之外，館長也另對2人提出醫療費、精神賠償費等民事求償2000萬元，新北地院今開庭，劉丞浩委任律師主張金額過高。

館長槍擊案刑事部分今年7月判刑，但館長另提出民事訴訟，向施俊吉、劉丞浩提出2000萬求償，新北地院今開言詞辯論庭審理，館長、在押的施男和劉男皆未現身，僅有館長和劉男律師出面。

據刑事判決指出，寶和會靠放貸、酒店圍事等活動壯大聲勢，並持續從事槍擊殺人、傷害、恐嚇等不法暴力犯罪，去年受不明原因請託槍擊陳之漢，施俊吉籌畫任務安排劉丞浩犯案；劉丞浩去年7、8月劉加入陳之漢經營的健身館後，多次觀察陳的作息。

施男見時機成熟便開始執行任務，劉男也曾傳訊友人稱「我會消失一陣子，請幫我照顧家人」後，到健身館埋伏朝陳頭部、身體連開3槍，轉身搭車投案。

新北地院合議庭審理起訴的11名相關人士後，除2人判免訴，合議庭認為寶和會長林修伯、副會長梁智勝、施俊吉都否認犯行，難認有悔意，依主持犯罪組織、參與犯罪組織、擄人勒贖和殺人未遂等罪施俊吉18年6月、劉丞浩16年。