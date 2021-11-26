新北市立圖書館研究助理林淑芳接受教育部長潘文忠頒獎表揚。（新北市立圖書館提供）

新北市政府推動新形態的圖書館閱讀服務，打破傳統圖書館思維，讓圖書館不再只是藏書的地方，不僅更符合人性化，服務也更多元。今年教育部舉辦「第一屆圖書館事業貢獻獎」，新北市圖館長王錦華與研究助理林淑芳，雙雙獲得傑出主管與館員獎殊榮，今（26）日在國家圖書館接受教育部長潘文忠頒獎表揚。

王錦華表示，新北市立圖書館為全國規模最大的公共圖書館，全市共有104所圖書分館暨閱覽室，服務超過400萬的人口。為推動全民閱讀，除了以「顧客為導向」，讓民眾可以感受到更方便、快速、貼心的服務，面對讀者日益多元的閱讀需求，更活化圖書館服務效能，結合現代智慧科技，不斷引進新的設施，增加閱讀資源，提供更便利快捷的閱讀管道與新形態的閱讀服務。

此外，新北市圖推行全國首創的北北基桃跨域借書服務，便利大台北地區民眾可以共享新北市、台北市、基隆市、桃園市4個縣市2000萬冊的圖書，嘉惠4市928萬市民。

承辦圖書館研考工作的研究助理林淑芳，規畫圖書館的發展目標，除了展現圖書館服務成果，勇奪政府服務獎，同時積極推動圖書館服務品質，通過ISO 9001品質管理系統認證，此次也獲得「傑出館員獎」的殊榮。