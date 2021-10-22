警方於晚間11時許於花蓮縣逮獲李嫌，正將他帶回新莊偵訊。（翻攝畫面）

新北市新莊區20歲李男昨（21日）下午疑因偷竊失風，刺殺養育他的78歲楊姓老婦人，再搶走嬤家的36萬元鉅款，李男殺人後還到情色按摩店「桑一下」，接著南下花蓮逃逸，昨晚間11時許被警方逮獲，警方依強盜殺人罪嫌移送新北地檢署。檢方訊問後，認為李男涉犯強盜殺人罪嫌疑重大，且有逃亡及湮滅證據之虞，向法院聲請羈押，新北地院晚間裁定羈押。

楊婦家屬昨遲遲聯繫不上她，於是前往位於新莊區自立街住處查看，發現大門深鎖無人應門，家屬通報警、消協助破門，一開門竟發現楊江已身中22刀倒臥血泊中，由於李男經常向楊婦要錢又遲遲無法聯繫上，才被警方列為重要嫌疑人追蹤。

家屬透露，李男的阿嬤與楊婦是舊識，由於李男的親生雙親，父親是通緝犯，母親精神狀況不穩定，因此李男還在襁褓時，就被托育給楊婦照顧。起初關係都相當好，李男後續因爸爸媽媽失蹤，爺爺跟阿嬤也移民國外，只剩李男與舅舅在國內，關係開始變差。

尤其在李男國高中時，疑似交到壞朋友，整個人才走了樣變壞，三不五時就向楊婦借錢要買遊戲點數，導致家人間關係不好。李男昨日砍殺楊婦後，更衣變裝逃往其他縣市，經警方追查下，終於在花蓮某處燒烤店發現李男，將其帶回新莊警分局進一步偵訊。

警方後續從李男身上包包搜出沾血8萬元，李男表示花掉的1萬多元「這些就是全部了」，但據家屬表示，屋內現金應有36萬元，李男是否花到剩下8萬，或是僅拿走9萬多，檢警仍在調查中。