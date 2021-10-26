台鐵太魯閣號撞上滑落邊坡的工程車出軌，造成49死重大傷亡，主要嫌犯李義祥、外籍移工華文好被控過失致死等罪嫌，羈押半年後，花蓮地院法官裁准停押，李義祥60萬元交保，華文好責付，2人均限制住居、出境8月。不過，檢方認為此裁定不符比例原則，已提出抗告。

花蓮地方法院表示，台鐵第408次太魯閣列車重大事故案，被告李義祥等人過失致死等案件，經合議庭訊問後，認其等涉嫌起訴書所載過失致死等罪之犯罪嫌疑重大，且有羈押原因及必要性，裁定應予羈押；並分別裁自110年7月21日、110年9月21日起延長羈押2月。

花蓮地方法9月至今3次開庭審理，提訊在押被告李義祥等人；地院表示，本案相關證人均已到庭交互詰問完畢，依目前訴訟進度，確保後續審理等程序順利進行，應無繼續羈押之必要，參酌兩人經濟能力、犯罪情節、造成之法益侵害大小、分擔犯罪實行角色地位等因素，裁定准許停止羈押，李交付60萬保證金，移工華文好無保責付，並限制住居及限制出境出海8月。

不過，花蓮地檢署提起抗告。檢方認為，太魯閣號工安事故造成眾多無辜乘客重大傷亡，被告李義祥等將負擔鉅額賠償責任，然法院在證據調查尚未完畢，讓長期逾期居留的華文好無保限制住居在桃園市；李義祥僅以60萬元的低額具保金替代羈押，均不足以擔保被告2人之後司法審判及刑罰執行，且與犯罪情節、規模及所造成損害顯不相當，不符比例原則，依法提起抗告。