Global Mall第二波的周年慶即將於10月31日來到尾聲，而今年在五倍券、首波超過50%的超高回饋等優惠下，帶動了整體周年慶業績比去年同期成長近10%，當中以新北中和、屏東市成長幅度最高達10%，而現再為了衝刺倒數，新北中和、屏東市首度推出「晚鳥超值購 加碼贈600、最高回饋15%」活動。

Global Mall新北中和店推薦TRAVELER 女款GORETEX防水外套，原價1萬3800元，優惠價7500元。（Global Mall提供）

即日起至11月7日在新北中和、屏東市兩店均享加碼回饋，iMall會員於指定家電、生活用品專門店當日單筆消費滿2萬元即加贈600元，新北中和店指定服飾專門店當日單筆消費滿6000元，加碼贈200元電子商品禮券，屏東市則是當日單筆消費滿8000元即加贈200元電子商品禮券，若再加上至10月31日的第二波周年慶之回饋，最高即享15%回饋率，正好趁機添購暖冬商品省荷包。

另外桃園市政府即日起在桃園高鐵站前廣場展開了為期一周的大型戶外活動「2021桃園萬聖城─瘋狂實驗室」，並設置了7大特色裝置藝術，而新開幕的Global Mall桃園A19也呼應桃園市府萬聖城，即日起至11月7日設置應景「萬聖節南瓜村」，不僅有5公尺高雙面表情巨型南瓜，館內外還設有總計近百個的大小南瓜，更舉辦了一系列萬聖節活動，包括拍照留言即兌換限量小南瓜提籠、萌鬼怪遊A19討糖活動等以外，今、明（30日至31日）還有熱鬧市集，包括連續2日的「邊緣人市集」，31日的「桃園青年職人展翅成果展」，兩大市集總計高達近40攤位，去完桃園萬聖城，再來A19吃喝玩樂以及萬聖打卡拍照正剛好。

Global Mall新北中和店推薦HILLTOP「女款防水羽絨大衣」，原價2萬800元，優惠價1萬1000元。（Global Mall提供）

中和店的環球威秀影城也將於11月5日、11月6日祭出好康大放送，連續兩日每天前500名影迷，可享電影票優惠價99元優惠。桃園A19喜樂時代影城另推桃園人專屬優惠，即日起至11月20日，桃園地區居民持60元現金折抵券至喜樂時代影城桃園A19店，臨櫃購票並出示桃園地區居民之相關證明，即享購買指定電影全票時折抵現金60元優惠。

Global Mall桃園A19打造「萬聖節南瓜村」之餘，今、明（30日至31日）還有熱鬧市集，包括連續2日的「邊緣人市集」，31日的「桃園青年職人展翅成果展」，兩大市集總計高達近40攤位。（Global Mall提供）