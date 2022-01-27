射箭國手湯智鈞(左)與台灣運彩總經理林博泰(右)一起拍攝虎年賀歲宣傳影片。(李弘斌攝)

虎年到！賀新年！2020東京奧運創下台灣男子個人射箭最佳紀錄也是團體賽銀牌得主的湯智鈞(綽號湯包)應台灣運彩的邀請，一起跟大家拜個早年：「虎年來、運彩到、台灣運彩祝大家 虎虎生風 百發百中 、 運轉福來 彩金滿袋 、虎年行大運 發大財！」。

奧運射箭銀牌湯智鈞拍虎年賀歲影片 運彩春節24h不打烊

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

今年非常榮幸邀請到射箭國手湯智鈞與台灣運彩一起拍攝虎年賀歲宣傳影片，湯智鈞去年在2020東京奧運會上的優異表現，刷新了台灣男子在奧運會上個人反曲弓的最佳紀錄，不僅擊敗了傳統勁旅的韓國代表、世界紀錄的擁有者-金優鎮，同時也跟魏均珩及鄧宇成共同摘下了團體賽的銀牌。這次的拍攝來到湯包的母校新北市明德高中，學校表示由於湯包在奧運的優異表現，鼓舞了很多學弟妹們加入射箭隊，希望將來也可以跟學長一樣在奧運殿堂上為國爭光。

虎年賀歲宣傳影片精彩片段。(台灣運彩提供)

第二屆運動彩券2014年發行以來，社會大眾透過運彩的購買已經累積挹注「國家運動發展基金」超過280億，政府也有效地用來振興我們國家的體育，在體育署「黃金計畫」的培育下， 2020東京奧運台灣健兒勇奪了2金4銀6銅，創下我國奧運史上最佳的紀錄，可以說是舉國歡騰，這都要感謝所有購買我們台灣運彩的朋友們，大家一起「買運彩 看比賽 更精彩」的同時也「助體育」增光彩。

春節9天連續假期，運彩24H不打烊。(台灣運彩提供)

為了幫助國家挹注更多的「運動發展基金」，同時也陪大家一起歡樂過春節，台灣運彩今年春節9天的連續假期(1/29(六)到2/6(三))都24小時不打烊，而且天天都會提供1場NBA的「場中投注」，大家可以好好把握春節連假的期間，一起來「買運彩 助體育 增光彩」，也能如湯包的祝福在新的一年「虎虎生風 百發百中、運轉福來 彩金滿袋、虎年行大運 發大財！」。