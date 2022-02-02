台中慈濟醫院大腸直腸科醫師林北江叮嚀痔瘡病人，有三大NG行為絕對不能做。（台中慈濟醫院提供／黃國峰台中傳真）

台中慈濟醫院大腸直腸科醫師林北江叮嚀痔瘡病人，需遵守四項健康原則。（台中慈濟醫院提供／黃國峰台中傳真）

年初二回娘家，兄弟姐妹難得團聚，免不了大魚大肉，台中慈濟醫院大腸直腸科醫師林北江叮嚀痔瘡病人，避免三大NG行為、遵守四大原則，避免痔瘡復發，開開心心來過年，健健康康一整年。

不少人春節就是跟家人、朋友吃吃喝喝，甚至熬夜打牌，或者追劇、年節零食一口接一口，尤其今年春節一連9天，如果不加節制，身體可就來抗議，如果還要到醫院就醫，那麽美好的年節，不就白白浪費掉。

林北江醫師表示，有位中年男性病人，今年元旦後痔瘡復發，原來是跟朋友一起跨年，喝酒喝到不省人事，隔天上廁所時，肛門腫起來異常疼痛，只好請他溫水坐浴、塗抹痔瘡藥膏及止痛藥，慢慢減緩症狀，接下來的假期已不能去哪裡，只能在家好好休息。

林醫師提醒，春節期間，避免痔瘡發作，有三大NG行為絕對不能做：一、狂吃炸物、辛辣食物，刺激腸胃道。二、熬夜久坐打牌、追劇及上網。三、猛灌酒精及吃薑母鴨、燒酒雞等容易上火的飲品食物。

林醫師指出，作息混亂往往讓痔瘡發作，曾有國中學生，放假連續幾天熬夜上網追劇、玩網路遊戲，同一個姿勢時間太長，在身體不正常壓擠下，血流不順，導致靜脈曲張引發肛門出血或疼痛。

林醫師建議痔瘡病人平安過春節，需遵守四項健康原則：一、節制飲食不忘補充水分、纖維。二、含酒精飲品適可而止。三、規律作息並適時活動筋骨。四、注意日夜溫差須做好保暖措施。如果出現肛門不適症狀，可以溫水泡盆緩解部份症狀，但最好還是求助醫師確認病症，做最有效處理。

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