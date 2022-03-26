基隆爆發卡拉OK小吃店群聚案，基隆市長林右昌今天下午5點再次透過視訊舉行防疫會議，下令本市長照及醫療機構即日起停止探病7天，另指示產發處、警察舉今晚巡檢全市224家兼營卡拉OK小吃店，確保店家遵守防疫規定。
林右昌認為， Omicron病毒傳播快速，為有效管治疫情，要求本市所有兼營卡拉OK小吃店暫停營業3天，全面進行店內、外空間清消，今晚產發處與警察局將分組至全市224家兼營卡拉OK小吃店，進行專案巡檢，確保業者確實遵守停業3天防疫規定，未來也必須取得篩檢陰性證明，才准予復業。
林右昌提及，衛生局今日也與基隆市視聽服務業職業工會理事長合作，發放快篩試劑，協助卡拉OK小吃店相關從業人員主動進行快篩，並再次強調，小吃店環境出入較複雜，很可能還有隱藏未發現的接觸者，呼籲曾至銀河小吃店消費者，務必主動進行採檢，以確保自身與公眾的健康與安全。
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