桃園平鎮工廠惡火！火舌狂竄1人受困 轎車隔牆遭火噬

桃園平鎮工廠大火1人逃出是否還有人受困消防人員搜救中。(翻攝照片)

桃園平鎮工廠大火1人逃出是否還有人受困消防人員搜救中。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園平鎮工廠大火1人逃出是否還有人受困消防人員搜救中。(翻攝照片)

桃園平鎮工廠大火1人逃出是否還有人受困消防人員搜救中。(翻攝照片)

桃園工廠晚間惡火！烈焰沖天1人受困 轎車隔牆遭火噬

桃園市平鎮工業區工業三路一間鐵皮工廠，1日晚間近8點傳出火警，只見熊熊火球與濃煙在天空，數公里外都能清楚看見，桃園市消防局派人車前往灌救，目前已知有一名男性員工自行逃出，仍有1人受困在火場內，至於其餘是否還有人受困在內，消防人員仍然持續搜救當中。