桃園平鎮工廠惡火！火舌狂竄1人受困 轎車隔牆遭火噬 21:062022/03/01 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園平鎮工廠大火1人逃出是否還有人受困消防人員搜救中。(翻攝照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園平鎮工廠大火1人逃出是否還有人受困消防人員搜救中。(翻攝照片) 桃園平鎮工廠大火1人逃出是否還有人受困消防人員搜救中。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真) 桃園平鎮工廠大火1人逃出是否還有人受困消防人員搜救中。(翻攝照片) 桃園平鎮工廠大火1人逃出是否還有人受困消防人員搜救中。(翻攝照片) 桃園工廠晚間惡火！烈焰沖天1人受困 轎車隔牆遭火噬 訂閱影音： 中時新聞網 桃園市平鎮工業區工業三路一間鐵皮工廠，1日晚間近8點傳出火警，只見熊熊火球與濃煙在天空，數公里外都能清楚看見，桃園市消防局派人車前往灌救，目前已知有一名男性員工自行逃出，仍有1人受困在火場內，至於其餘是否還有人受困在內，消防人員仍然持續搜救當中。 桃園平鎮工廠惡火！火舌狂竄1人受困 轎車隔牆遭火噬 桃園米迪幼兒園群聚燒到中壢新街國小 釀3確診全校停課14天 桃園幼兒園群聚延燒 新街國小停課14天 #桃園 #火警 #消防人員 #受困 #搜救 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 米迪幼兒園群聚釀19人染疫 感染源不排除為確診同住3友人 11:122022/02/28 生活 新營醫院北門分院 轉型長照中心 04:102022/03/01 地方新聞 桃園取經燈會 辦世界客家博覽會 04:102022/03/01 地方新聞 國三南下車禍事故 大貨車撞護欄「車頭凹陷扭曲」 1人受困 17:192022/03/01 社會 德隆纖維轉型 攻桃園工業地產 04:102022/02/28 產業．科技 傳員工確診 神達：不影響營運 12:592022/02/28 財經 教師諮商成長5成 桃園擴大辦理 04:102022/03/01 地方新聞 桃園幼兒園群聚再＋5 累計19人染疫 542人居隔 10:052022/02/28 生活 三重公寓頂加清晨惡火 婦人躲浴室多處灼傷命危 06:582022/03/01 社會 大學學測放榜 桃園啟英高中成績亮眼 17:092022/03/01 生活 神達控股證實1員工確診 桃園華亞園區全面篩檢 10:552022/02/28 財經 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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