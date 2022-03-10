陳姓男子為首的人蛇集團，以漁船偷渡大陸籍女子到台灣賣淫。澎湖檢警日前循線偵破此集團，經澎湖地檢署檢察官調查與漏夜訊問，認為陳姓、劉姓被告犯罪嫌疑重大，且有勾串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

此案是因為台南永康警方去年6月在永康地區查獲一名大陸籍女子偷渡來台，非法從事性交易。警方調查後發現該女是透過澎湖地區的人蛇集團以漁船偷渡來台。

澎湖地檢署檢察官於3月9日指揮台南市、澎湖縣警方，以及內政部移民署南區事務大隊台南市專勤隊、中區事務大隊澎湖縣專勤隊、行政院海巡署偵防分署澎湖查緝隊、海巡署金馬澎分署第七岸巡隊等單位，組成專案小組，分別在台灣彰化縣及澎湖縣等處，查獲此人蛇集團。

此人蛇集團以陳姓男子為首，共有5人，以漁船偷渡大陸籍女子到台灣賣淫。當場搜扣疑似贓款現金新台幣300萬元與犯罪工具的船舶1艘，全案由澎湖地檢署依違反兩岸人民關係條例偵辦。

經檢察官漏夜訊問及調查相關事證後，認為陳姓、劉姓被告犯罪嫌疑重大，且有勾串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，其餘3名被告則分別限制住居及責付。