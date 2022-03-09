桃園1名惡劣夫妻在街頭尋覓街友從事性交易，其中還有1名少女，若街友不服，夫妻便威脅恐嚇稱：「不跟我回去的話，見你1次就要打你1次」、「要把你打到住院」、「如果逃跑，就會砍斷你的手腳」等讓少女們心生畏懼，更膠帶將手、腳綑綁，還黏住少女嘴及鼻子，又用狗鍊纏綁，桃園地院依違反兒童及少年性剝削防制條例判2人有期徒刑6年及4年6月。

曹姓男子與陳姓女子為夫妻，2人在因緣際會下認識王姓街友，邀請他到租屋處作客，但其實該夫妻主要目的，就是要逼迫少女賣淫，當場要求她以每月１次且1次2000元之代價，在UT聊天室及某公園尋找男客，並協助她賣身，且每次收入所得均要交給曹男與陳女，為了防止少女落跑，還將少女囚禁在租屋處中。

該對夫妻也拐騙1名未成年少女小美（化名）要求她賣淫，遭到小美拒絕，未料兩人竟威脅恐嚇稱，「不跟我回去的話，見你1次就要打你1次」、「要把你打到住院」，小美心生畏懼，所以服從2人之要求。小美某次試圖逃跑時，遭曾男發現，便被以膠帶將手、腳綑綁，還徒手拿石頭，毆打小美。並恐嚇：「如果逃跑，就會砍斷你的手腳」，將小美囚禁於租屋處。

某次陳女因為不滿小美將身分證件上傳至臉書網站，竟叫唆曾男，將小美之口、鼻以膠帶黏貼封閉，以持刀、手電筒及皮帶之方式毆打她的手部及頭部，接著用狗鍊將小美的脖子、雙手一同綑綁，用膠帶纏繞其腳踝、小腿部位，令她無法行走，又恐嚇說：「你最好醒過來，不然就要把你殺了」、「如果逃跑，就會砍斷你的手腳」等語。

桃園地院法官審理後認定，曾男與陳女以不正當手段賺取金錢，竟意圖營利媒介未滿18歲之王姓少女從事性交易，損害其身體健康、扭曲少年之性觀念，剝奪小美之行動自由，還恐嚇小美使其心生畏懼，故依意圖營利而媒介使少年為有對價之性交行為罪、妨害自由、傷害、強制及恐嚇等罪，各判曹男、陳女有期徒刑6年、4年6月。