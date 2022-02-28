30歲就讀台南某科大的陳姓越南籍女大生，去年11月24日下課後即失去聯絡，警方獲報後立即組成專案小組追查，隔天就在台北一處套房尋獲，原來陳姓女大生並非失蹤，而是北上從事性交易；陳女接受偵訊時坦承，來台念書前便知道要下海賺錢，現已被送往移民署南投收容所等候遣返。
據悉，陳姓女大生是去年10月31日入境台灣，待檢疫期滿後11月22日抵達學校入宿，而11月24日上學第一天，同學發現陳女上午有照常去上課，但到了下午卻沒來上課，也不在學校宿舍，因為聯絡不上人，校方獲悉後向移民署專勤隊報案協尋，並循校安通報系統通報相關單位。
台南市警察局善化分局去年11月30日獲報後，因前年馬國女大生命案不敢大意，經調閱沿線監視器，發現該名女大生11月24日22時許被一輛白牌計程車載走，隔天就在在台北市林森北路某大樓內套房尋獲陳女，並查獲仲介賣淫的鄭姓女子。
訊時，陳女口供反覆，起先稱不知道是賣淫，後來又坦言，來台前便知道要下海賺錢；而鄭女坦承仲介陳女以留學方式來台賣淫，但只仲介陳女一人，不過警方認為鄭女避重就輕，全案依妨害風化罪嫌送辦。陳女現由移民署安置；鄭女則繳交12萬元罰金獲緩起訴。
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