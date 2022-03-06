年底台北市長選舉備受關注，前交通部長林佳龍日前表示，民進黨要自己反省為何24年來都沒提出適合人選沒得到支持，似乎引發同黨同志、前綠委段宜康的不滿，反酸「24年來的黨主席都沒盡心，24年來的候選人都不適合，只有他既盡心又適合」。

林佳龍4日接受電台專訪，被問到自己與另一位參選北市長呼聲很高的衛福部長陳時中時表示，「我是台北市長大的人」，並批評民進黨要自己反省為何24年來都沒提出適合人選沒得到支持，不能歸給台北市藍大綠小，而是沒有盡力為北市找到適合市長。

不過，林佳龍的言論似乎引發段宜康的不滿，當日在臉書發文稱，「24年來的黨主席都沒盡心，24年來的候選人都不適合，只有他既盡心又適合」。

此外，對於林佳龍近來對外界發表民進黨縣市長提名人選看法，段宜康1日也在臉書發文直言，「看不起人嗎？別亂封地方叫人去選」，更意有所指表示「那麼有志氣的人，一定會想從跌倒的地方站起來」。