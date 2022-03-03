不少大學生會在畢業前夕開始找工作，希望初入職場就能找到理想工作，領份不錯的薪水。一名女大生表示，她去年11月找到一份人資助理的工作，不過實領薪資只有2萬4000元，讓她有些為難，猶豫該不該繼續做下去，因此想問大家的看法，引起網友熱議。

一名女大生在網路論壇Dcard發文表示，自己是今年的應屆畢業生，從去年開始就不斷投履歷找工作，她提到，因為自己對人資領域很感興趣，但沒有任何經驗，所以打算從人資助理開始做起，也幸運在去年11月底就先找到了相關工作。

不過她透露，這份工作雖然是周休二日，但月薪只有2萬6000元，扣掉勞健保，實領薪資只有2萬4000元，讓她有些為難，直言「這個薪水是不是偏低，但是又覺得助理應該都是從這個薪水開始的，請大家給我一點意見，不然我好迷茫。」

對此，不少網友紛紛表示，「低到爆炸」、「2萬4000元不如不要做」、「別吧，我高中畢業都有3萬了」、「2萬4000元應該就是基本工資吧，可以再找看看」。還有網友指出，「人資待遇真的不怎麼樣，助理待遇更慘，如果確定要從助理起步，妳還要再花一筆錢，去考人資證照、補相關課程，之後換工作，才有條件談薪水」。

不過也有網友安慰，「差不多吧，每個人都可以做的工作薪水本來就不會太高」、「先求有再求好，挑來挑去時間一下就過去了」、「雖然說真的是偏低，可是依妳的狀況來說也滿合理的，覺得你可以先著重在學習的部分，如果真的可以學習到東西，那妳待個一兩年也沒有不好」。