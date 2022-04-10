國內今（10）新增431例本土個案，根據疾管署最新公布的全國確診地圖發現，台灣本島已全部淪陷，目前有7個縣市都呈現今年累計病例破百的深咖啡色；此外，值得注意的是，今天一共有4個縣市的顏色加深，累計病例數上升一級，統計光是4月本土病例就增加了2716例，相當驚人。

本土+431！醫師示警月底恐單日破萬 指揮中心記者會最新說明

根據疾管署今天下午14：19更新的本土病例地理分布圖顯示，今年累計病例破百的縣市有：新北市1113例、桃園市723例、台北市494例、高雄市457例、基隆市409例、新竹縣155例、花蓮縣105例，共7個縣市都呈現深咖啡色。

值得注意的是，累計從今年1月1日至今的確診病例，今天共有4縣市顏色加深，包括花蓮縣105例，變成深咖啡色；屏東縣53例，變次深褐色；嘉義市12例，變橘色；南投縣2例，變淡黃色。

此外，原本被稱為全台「唯一淨土」的南投縣，因一對夫妻到北部打高爾夫球後染疫，確診地圖今天變色，也使得台灣本島全部淪陷，目前只剩下連江縣和澎湖縣仍保持今年零確診。目前本土個案分布縣市，以新北市最多有143例、台北67例、桃園45例、屏東也來到31例，基隆有28例，另外高雄、台南、宜蘭、新竹共18個縣市都有出現個案。