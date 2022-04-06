蔡英文總統今(6)日召開防疫策略會議，除了邀集副總統賴清德、前副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌及衛福部長陳時中等人，縣市首長只邀了民進黨籍的2位直轄市長，挨轟只看顏色防疫，連急診醫師陳志金也看出端倪，直指「那個號稱比阿中部長更懂防疫的人，沒有受邀？」。

「我們絕對比陳時中更懂防疫」 柯文哲：選舉年最擔心政治干擾專業

蔡英文今天在臉書上表示，連假後的第一個上班日，邀集了副總統賴清德、前副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌、指揮中心指揮官陳時中、張上淳副校長、疾管署長周志浩，以及守護邊境防疫的桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁召開防疫策略會議，達成「非清零、不與病毒共存」的高度共識。

蔡英文防疫會議成員曝光後，挨轟排除非綠首長、只看顏色防疫，Icu急診醫師陳志金也在臉書畫出一重點，直呼「那個號稱比阿中部長更懂防疫的人，沒有受邀？」暗指台北市長柯文哲，貼文一出引起熱議。

網友紛紛回應「那個人在忙選舉」、「既然更懂就不必去了」、「邀了等等在門口站7分鐘你說怎麼辦？」，還有人說「應該要邀才不會被說大小眼」、「所以那個自認比阿中部長更懂防疫的那個男人，覺得他們不是在討論疫情，而是在討論選情」。

柯文哲昨(5)日接受媒體訪問時，要求中央說清楚，是要清零還是與病毒共存，自稱比陳時中更懂防疫，並脫口說出「講到防疫我們絕對比他更懂」，陳時中5日在疫情記者會中，被問到對於柯文哲喊話有何回應，他則表示，「很懂防疫當然好，既然懂了就趕快做」。