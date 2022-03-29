沒看到新聞！ 中市酒店男客未打3劑疫苗抱怨不知情

中市第二警分局到八大行業稽查疫苗施打狀況，9男客未打3劑疫苗通報裁處。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

中央流行疫情指揮中心宣布八大行業顧客，須提供施打3劑疫苗證明。中市第二警分局今天表示，警方27日晚間10時到公園路1家酒店內稽查，從業人員都符合規定，但9名男客未施打滿3劑疫苗即，全被通報裁罰，不少男客抱怨：「沒看到新聞」、「不知道」。

「新聞沒看到啦！」、「之前不是說只要打兩劑！」台中市第二分局27日晚間前往位於中市公園路酒店進行稽查，多名無法提供3劑疫苗施打證明的男客，向警方指稱，之前不是規定只有施打疫苗2劑，並不知道要打3劑；還有人抱怨說，第3劑疫苗排到下周才打。

員警說明，最新規定進入八大行業顧客必須施打3劑疫苗，並宣導到八大行業消費要隨身攜帶小黃卡受檢。在場穿著清涼的服務小姐排隊依序接受檢查全部過關。

第二警分局文正所副所長彭韋翰今天表示， 3月27日本土新冠肺炎確診者急速增加83例，中央流行疫情指揮中心當天宣布，八大行業從業人員必須接種第2劑疫苗，且滿14天才能提供服務，在第二劑施打滿3個月者，必須施打第三劑；顧客必須提供接種3劑疫苗證明，嚴格落實人流總量管制、實聯制與個人健康檢測等防疫措施。

第二分局在27日晚間22時針對轄內八大行業執行防疫臨檢勤務，在公園路1家酒店內查獲9名男客未施打滿3劑疫苗，全部通報裁罰。