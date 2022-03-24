桃園市為協助新手爸媽照顧新生兒，市內有85家特約醫療院所參加「幼兒專責醫師制度計畫」，提供兒科或家醫科醫師擔任家庭醫師照顧未滿3歲的幼兒，現已有1萬7047名寶寶加入。

桃園市人口成長快速，更是唯一人口正成長的直轄市，為讓新手爸媽能趕緊上手、順利照顧孩子健康成長，市府向衛生福利部爭取與市內85家特約醫療院所合作辦理「幼兒專責醫師制度計畫」。

衛生局指出，若家中有未滿3歲的幼兒，只要家長同意並填寫完通知函，會就近媒合診所醫師作為寶寶的家庭醫師，以個案管理方式照護幼兒，提供照護諮詢、預防保健、疫苗注射、牙齒塗氟等各項保健時程關懷等，如有特殊醫療需求也會協助孩子轉介到相關專業醫療院所，必要時也會安排居家訪視。

育有2寶的陳姓媽媽表示，以為該計畫只有新手爸媽可以參加，沒想到生第2胎也可以，近期返回職場工作，工作較為繁忙，但每到快要打預防針時，診所護理師就會提前以電話通知寶寶要打預防針，讓她覺得相當窩心。另外更有次孩子哭鬧不停，她束手無策，只好用通訊軟體詢問專責醫師，醫師也馬上給予協助。

衛生局局長王文彥說，寶寶出生後家庭多了甜蜜，但也可能會因為不懂如何照顧新生兒，進而產生不良情緒等，目前桃園市有1萬7047個寶寶加入「幼兒專責醫師制度計畫」，盼能替新手爸媽分憂，並教導新生兒照護技巧。