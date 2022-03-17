學校營養午餐接連出問題，不禁令人擔心校園的食安問題，台北市某國中家長爆料指出，上周7年級某班級營養午餐裡竟然出現「活蟑螂」；校方也在本周緊急開營養午餐委員會，但最終因蟑螂是活體，評估是後來跑進去的，家長擔憂，如果不更換廠商，下次可能還會有同樣問題出現。

家長指出，兒子就讀7年級，上周營養午餐時間，同學在盛古早味酸辣麵時，竟在底部發現一隻「活蟑螂」；家長質疑，蟑螂出現在底部，絕對不會是蟑螂不小心爬進去，一定是營養午餐廠商衛生出了問題，而營養午餐出包問題層出不窮，學校和政府都應該要正視這個問題。

家長炮轟指出，校內的營養午餐也不是第一次出包，之前就曾聽孩子說吃到異物，這次卻是蟑螂，而營養午餐都是大鍋炒再分裝，其他班級雖沒有出現蟑螂，不代表營養午餐就是安全的，應該要立刻換廠商。

對此，北市教育局副局長陳素慧表示，學校會開營養午餐委員會釐清狀況，會去判斷是廠商問題，還是學校環境導致蟑螂跑進去的問題；校方則表示，已開過午餐委員會釐清真相。

校方指出，學生發現的蟑螂是活體，並請業務人員帶回觀察，發現該蟑螂為一般出現在戶外或木製品中的「棕帶蟑螂」，而非食品廠常見的「德國蟑螂」，認為是後來跑進去的，並非廠商問題，在委員會開會後決議，不記點處理。

對於這樣的結果，家長不滿氣憤表示，廠商分明就是推卸責任，且都是一些官方的說法，如果政府不監督，恐怕要等學生集體出現食安問題，才會被拿來重視；有家長也指出，孩子常挨餓回家，因為營養午餐的菜色很差，同學還會吃到異物，像是塑膠片、鐵絲，但現在家長都要上班，不太可能每天幫孩子準備便當。