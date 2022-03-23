中國外交部23日消息，中國國務委員兼外長王毅當地時間22日應邀出席伊斯蘭合作組織外長會期間，在巴基斯坦伊斯蘭馬巴德會見埃及外長舒克里。雙方就烏克蘭問題交換意見，認為應尊重各國主權和領土完整，致力於綜合解決當前危機。舒克里表示，埃方反對一些國家向中方施壓，主張加強合作，而不是加劇矛盾。

王毅說，中埃有著深厚友誼和牢固互信。前不久，塞西總統專程赴中國出席北京冬奧，習近平主席同他舉行會見並達成重要共識，為兩國關係注入強勁動力。去年中埃雙邊貿易額逆勢增長37％，充分體現了兩國經濟的高度互補性。兩國攜手抗疫，建成非洲第一條疫苗聯合生產線，彰顯了傳統友誼，豐富了全面戰略夥伴關係內涵。中方始終將中埃關係置於中東和對非外交優先方向，願同埃方一道，朝著新時代構建中埃命運共同體目標努力，推動中埃關係不斷邁上新台階。

舒克里祝賀中方成功舉辦北京冬奧會，表示埃中友誼深厚，各領域合作卓有成效，感謝中方對埃方抗疫提供有力支持，高度評價兩國聯合生產疫苗發揮的關鍵作用，讚賞中方企業積極參與埃新行政首都、基礎設施等重點專案建設。願以兩國元首共識為指引，持續深化共建「一帶一路」，加速推進互利互惠務實合作。

舒克里說，埃方年底將主辦《聯合國氣候變化架構公約》第二十七次締約方大會（COP27），埃方高度重視中方重要作用和所作貢獻，期待同中方加強協調合作，助力開發中國家實現氣變目標。

王毅說，中方始終本著負責任態度參與全球氣變行動，為推動達成《巴黎協定》作出了重要貢獻。中方支持埃方辦好COP27，願同埃方加強溝通協調，以公約達成30周年為契機，堅守共同但有區別的責任原則，推動協定全面有效實施，確保全球應對氣變沿著正確方向前行，特別是在助力開發中國家實現綠色復甦和可持續發展方面取得更多成果。

雙方就中國與伊斯蘭國家合作交換意見。舒克里歡迎中方出席伊合組織外長會，表示中方的參與至關重要，向伊斯蘭世界發出了強有力信號，充分體現了中方重視伊斯蘭國家、願加強同伊斯蘭世界相互理解和支持的積極姿態。

王毅說，中國同伊斯蘭國家有著相似歷史遭遇，都面臨發展振興的共同任務。面對當前動盪不定的國際局勢，中方願同伊斯蘭國家加強協調，深化合作，維護拓展共同利益。