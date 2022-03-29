威爾史密斯（Will Smith）為了護妻，在奧斯卡頒獎典禮上打克里斯洛克（Chris Rock）一巴掌，成了這兩天全球最熱門話題；其實克里斯洛克過去曾酸「奧斯卡好白」及大開亞裔刻板印象玩笑，遭導演李安抗議，嘴賤可說就是他的演藝生涯，但也有觀眾就是欣賞他的單刀直入一針見血，只是這次實在開錯玩笑。如今有一名相關人士透露，克里斯洛克其實不知道潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett Smith）有落髮問題。

克里斯洛克在奧斯卡頒獎典禮中，公開對威爾史密斯老婆潔達蘋姬開玩笑，直呼期待理平頭的她拍攝《魔鬼女大兵》續集。事實上潔達蘋姬曾表示，自己深受圓形禿問題所苦才剪成平頭，也讓許多網友一面倒狂嗆克里斯洛克。但據悉，奧斯卡頒獎典禮萬眾注目，每個人上台所說的話都是有「腳本」的；事發後有媒體報導指出，克里斯洛克的過份玩笑話，是屬於他個人的即興發揮，因此不少人聲稱他活該被打，不過有知情人士向八卦媒體《TMZ》表示，克里斯洛克對於潔達蘋姬史密斯的「鬼剃頭」完全不知情，替他說情：「他並不是這麼壞心的人」。

其實克里斯洛克的嘴賤史斑斑可考，2016年他就曾在奧斯卡開場獨白，不諱言地說這屆奧斯卡種族歧視這個議題，比以往都來的受矚目是因為，過去50、60年代種族歧視非常嚴重時，黑人根本就有其他事情要擔心，像是強暴、私刑等，正如克里斯洛克所說：「當你的祖母被吊在樹上搖晃時，最佳紀錄短片相形就沒那麼重要了。」

克里斯洛克還開玩笑說，如果每年都要有黑人演員獲得提名的話，乾脆設立黑人獎項算了，反正現在的獎項已經分成男和女性演員了。他點出評斷演技高低，根本不需要分男或女性演員，又不是在比賽跑；洛克說：「勞勃狄尼洛從來不覺得他要慢一點，梅莉史翠普才追得上！」

克里斯洛克又將賤嘴目標轉向亞裔，他對觀眾說，負責計算奧斯卡投票數的會計師事務所，派了他們「最投入、精確、耐操」的代表前來會場，但走出的卻是3位西裝筆挺的亞裔小孩，「如果有人對這個笑話感到不高興，可以用手機上推特抱怨，手機也剛好是他們做的。」同時酸了亞裔給人數學很好、工作認真，及童工血汗工廠等刻板印象，影集《菜鳥新移民》中演「虎媽」的台裔演員吳恬敏譴責說：「在這次完全著迷於種族歧視與多元化議題的奧斯卡轉播中，開亞洲人玩笑竟然完全可以被接受。」但或許克里斯洛克只是血淋淋揭開了現實面的瘡疤。