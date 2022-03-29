奧斯卡新科影帝威爾史密斯（Will Smith），因不滿頒獎人克里斯洛克（Chris Rock）調侃，在典禮進行到一半時，突然走上台賞克里斯洛克一個耳光，下台後仍然怒罵對方。這番舉動全都被奧斯卡轉播到全球各地，成為熱門話題，不少好萊塢名人出聲批評威爾史密斯的行為不當，奧斯卡官方則是發表聲明拒絕任何形式的暴力行為，批評聲浪不斷湧現，而威爾史密斯本人在獲獎當天的慶功宴似乎還沒受到影響，被捕捉到嗨歌熱舞的畫面。

事件起源於頒獎人克里斯洛克頒發獎項時，提到威爾史密斯的妻子潔達蘋姬（Jada Pinkett Smith），潔達蘋姬因健康問題掉髮，所以選擇剃成光頭，克里斯洛克因其光頭造型開玩笑，惹來潔達蘋姬本人白眼；威爾史密斯原先還跟著笑了，但發現老婆並不覺得幽默，選擇上台賞克里斯洛克巴掌，斥責不要開他老婆的玩笑，這戲劇性的一幕成為全球最熱門話題。

威爾史密斯的舉動也在網上掀起兩面論戰，有網友覺得他護妻行為MAN爆了，玩笑當事人覺得不好笑就不是玩笑了，另一派則覺得在奧斯卡這麼重要的藝術殿堂，卻做出如此不當的舉動，做出不良的暴力示範，應該被譴責。

@GMB



This is Will Smith at the Afterparty. This is clear the man is unwell & needs help.. How can you party after such public disgrace. Nobody talking about his win at all pic.twitter.com/fPLvPWdzfs — Dj Aryian B 🎼🎼🎶🎧 (@criZ_00) March 28, 2022

Will Smith’s Jig, Selfies At Oscars Afterparty After Chris Rock Slap https://t.co/OUNw81cmfE — Actp news (@ActpNews) March 28, 2022

不過外界紛擾似乎沒有影響到威爾史密斯當天的心情，奧斯卡頒獎典禮過後，威爾史密斯被人目睹現身慶功宴，只見他站在人群當中，舉著小金人講座，和大家分享他得獎的喜悅心情；周圍人群紛紛道賀，有些人上前擁抱合影，他也大方回應與粉絲握手，之後隨著音樂舞動，還忘情對嘴合唱饒舌歌，現場氣氛很活躍。

Diddy Claims Will & Chris Squashed Their Beef, Others Say That’s False & They Haven’t Even Spoken + Will Smith Gets Hella Jiggy With Fam At Oscars Afterparty https://t.co/5XCuUaJdR1 — abhay kumar (@jeguru1) March 28, 2022

而在典禮結束之後，威爾史密斯立刻在社群平台發出正式聲明，鄭重道歉表示：「洛克，我正式向你道歉，我確實越過了那條線，是我做錯了，我對於自己的行為感到羞愧，這不是我想成為一個男人的樣子」