第94屆奧斯卡頒獎典禮再昨天舉辦，行前強片如雲，外界本期待眾星之間的廝殺爭奪，沒想到典禮上看到的，是一場真正的肢體衝突，巨星威爾史密斯受不了典禮主持人克里斯洛克開老婆潔達蘋姬的玩笑，衝上前去給他一巴掌，下台繼續大爆粗口狂罵，此舉引發正反兩方議論，知名作家吳淡如事後也為此事發文，直言威爾出手事件內藏更大的憂患，而且「每個人都深受其害」。

早前威爾史密斯的老婆潔達蘋姬就曾勇敢吐露自己因生病飽受掉髮困擾，對此相當痛苦，但自我打氣要積極面對，努力地好起來，也因此她這回陪老公參加奧斯卡頒獎典禮，剃了個近乎光頭的平頭現身，不料此事竟成為舞台上的一個笑梗，被主持人克里斯開玩笑她現在的造型可以演《魔鬼女大兵2》，潔達當場翻白眼沒好臉色，她老公威爾史密斯則氣炸上台動手，沒想到下一秒拿下人生首座奧斯卡影帝，致詞時聲淚俱下跟與會的眾人及主辦方道歉，今天也發表道歉聲明，表示對自己的行為感到羞愧。

吳淡如昨晚(3/28)也在臉書談論此事，開頭就說了：「打人當然不對」，也討論威爾史密斯所解釋的，關於不許家人被欺負的觀點，直言：「你只是把電影版變成生活版」，吳淡如解釋，好萊塢的賣座電影演的多是男人如何保護家人，而觀眾都為主角叫好，只不過「現實社會中隨口傷害別人常常被叫做幽默，不斷容忍才能夠叫做情商高？」。

她表示，事實上不只有明星，而是每個人都深受其害，「許多人分不清楚界線大肆批評別人家裡的事，社交媒體中的匿名者常常像得了狂犬病一樣進入別人的家裡咬人！⋯⋯不是嗎？他的出手並非因為一日之寒，是一種直球對決吧」。

而回到事情與人的本質，吳淡如認為，如果身為一個有理性的人，「我們是不能夠為任何暴力拍手的吧？」，至於最後該怎樣對威爾史密斯出手事件下結論，她認為該回歸個人，自己下結論吧。