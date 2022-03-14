新竹縣政府承辦全國學生音樂比賽全區個人決賽，採高規格防疫措施，文化局演藝廳等5處場地已進行消毒。（羅浚濱攝）

新竹縣國中小今年參加全國學生音樂比賽團體項目奪下8個特優，縣府接著承辦全國學生音樂比賽全區個人決賽將在16日起登場，參賽選手多達2015人，縣長楊文科要求採高規格防疫措施，取消現場觀摩及頒獎，以免造成學生健康安全疑慮。

楊文科說，今年縣內國中小學生參加全音樂比賽表現相當亮眼，成功國中除了弦樂團在停電「盲奏」得特優，管樂團、直笛團及鋼琴五重奏也拿下特優，共奪下4項比賽特優，國小則有興隆國小直笛團、東興國小弦樂團、光明國小弦樂及打擊樂兩項獲得特優，8個特優創歷年來最好成績。

楊文科說，新竹縣從16日到30日承辦全區個人決賽，有各縣市2千多人參賽，縣府會嚴格好防疫措施，參賽學生及陪同人員須完整接種2劑疫苗且滿14日，或提出篩檢陰性證明，比賽會場會落實體溫量測及消毒措施，並設置醫護站由救護車輛備用，即時處理突發狀況。

教育局長楊郡慈指出，這項賽事分別在文化局演奏廳、台大碧禎館、中國科技大學、樹杞林文化館及光明國小等5個場地，進行121場次的個人決賽，該局在開賽前會把各場館全面消毒，做好萬全準備。

這項全國學生音樂個人比賽，包含小提琴、大提琴、鋼琴、中胡、嗩吶等13項，分國小、國中、高中職及大專組，將有全國2015名選手陸續到新竹縣競技，竹縣選出39名優秀選手參加39個類別的比賽。

楊郡慈說，競賽過程中，所有人員要全程戴口罩，無法全程戴口罩的吹奏類比賽，選手必須完整接種兩劑疫苗，且接種第二劑滿14日，未接種期滿者，則須持賽前48小時快篩或PCR核酸檢測陰性證明，才能參賽。

若學校雖無確診案例，但採預防性停課，受影響班級的學生可參賽，但要附賽前24小時快篩或PCR證明。教育局呼籲參加人員注意個人身體健康防護工作，落實相關疫情通報，讓所有參賽選手都能安全無虞的完美演出。