去年4月2日，太魯閣號列車撞上從邊坡翻落下來的工程車，出軌後撞進隧道，造成49死、213傷的悲劇，交通部台鐵局表示，為悼念殉職司機員及罹難旅客，台鐵全線訂於今日上午9時28分45秒起，各級列車鳴笛30秒追思。

台鐵今晚7時在台北車站南側廣場舉行追思會，除罹難者家屬參加，行政院長蘇貞昌、交通部長王國材等人也將出席。