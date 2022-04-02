悼念太魯閣號罹難者 台鐵上午鳴笛30秒追思 09:382022/04/02 中時 陳祐誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵為悼念1年前殉職司機員及罹難旅客，台鐵全線訂於今日上午9時28分45秒起，各級列車鳴笛30秒追思。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 去年4月2日，太魯閣號列車撞上從邊坡翻落下來的工程車，出軌後撞進隧道，造成49死、213傷的悲劇，交通部台鐵局表示，為悼念殉職司機員及罹難旅客，台鐵全線訂於今日上午9時28分45秒起，各級列車鳴笛30秒追思。 台鐵今晚7時在台北車站南側廣場舉行追思會，除罹難者家屬參加，行政院長蘇貞昌、交通部長王國材等人也將出席。 太魯閣號事故1周年 台東站調派車頭鳴笛30秒追思 高雄市春祭國殤祭典 千名遺族追思 #台鐵 #鳴笛 #30秒 #追思 #悼念 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 立委爆台鐵行控4.0弊案 台鐵四點急澄清 16:382022/04/01 生活 太魯閣號事故周年》台鐵總體檢 學者批不是訂SOP就好 04:102022/04/02 生活新聞 台鐵公司化 看不到安全改革 04:102022/04/02 生活新聞 高鐵停電班次大亂 網友：印度神童預言驚人 21:112022/04/01 政治 張國榮逝世19週年唐鶴德曬合照 周慧敏章子怡發文悼念 10:122022/04/01 娛樂 驚魂一瞬間！東南水泥塔崩塌 跟台鐵軌道只差100公尺 08:272022/04/02 生活 樹德科大老師極樂足跡公布 天一黑就衝酒店狂嗨5小時 19:492022/03/30 生活 高鐵意外斷電 南部停擺7小時 乘客火大 04:102022/04/02 生活新聞 調薪方案被退回 交通部長盼台鐵員工全受惠 23:522022/04/01 財經 臨時安置 太魯閣事故車廂移置台鐵富岡基地 13:542022/04/01 生活 高塔倒塌雙鐵被迫停駛 高市府派遣200餘人搶修 20:482022/04/01 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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