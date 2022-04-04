網友Tim日前接到了一通視訊通話，看似極為日常的小事，卻是不平凡的來電，手機畫面一開，就看到一張百元鈔票，對方輕聲問他，「可以請你幫我看一下，這張鈔票是一百元，還是一千元嗎？」他回應一百元後，對方歡欣的表達了謝意，就結束通話，簡短30秒的對答卻感動了無數網友。

Tim在臉書透露，這是他下載《Be my eyes》第7個月後，第一次接到電話，而這是一款專門媒合視障人士與明眼人的APP，讓有下載此APP的明眼人，透過視訊即刻滿足視障朋友的視覺需求。

Tim在告知對方手上那張鈔票是一百元之後，隨即收到對方的感謝，這也讓他不禁有感而發，「視訊掛斷後，空留她高亢愉悅的聲音在耳裡迴盪，感覺她正在外面跟朋友用餐或是正要付錢，她散發的自在語氣，好像說明了她很常透過路人的眼睛確認自己的疑慮。」

Tim坦言，接到這通特別的視訊電話時，當下自己的情緒比電話另一端的陌生人姐姐還緊張，「衷心希望自己可以幫上電話另外一頭的忙！」

貼文一出隨即掀起網友熱議，不少人被兩人的通話內容所感動，紛紛留言回應「很有意義耶！」、「好酷好棒的APP」、「一起當志工」；也有其他過來人表示，「我也只接過一次，助人的感覺超好」、「我之前有一通！來不及接就斷了，不然好想幫忙」。