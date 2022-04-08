菲律賓和美國聯合舉行30年最大軍演之際，中國國家主席習近平8日下午與菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）通話。習近平表示，地區安全不能靠強化軍事同盟來實現，要把地區安全主導權牢牢掌握在自己手中。

新華社引述習近平指出，中菲兩國確立全面戰略合作關係新定位，深化共建「一帶一路」倡議同「大建特建」規劃對接，合力推進基礎設施建設等重大項目合作，雙邊貿易額翻了一番。

此外，雙邊妥善處理南海問題，有力維護地區和平穩定。習近平強調，當前國際局勢發展再次證明，地區安全不能靠強化軍事同盟來實現。中方願同菲方和地區國家一同堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，把地區安全主導權牢牢掌握在自己手中，共同維護本地區來之不易的和平穩定局面，推動構建人類命運共同體。

杜特蒂則表示，過去6年菲律賓人民真切感受到菲中合作帶來的好處。感謝中方為菲方抗擊新冠疫情提供疫苗支持，並及時幫助菲律賓受風災影響的民眾。

杜特蒂指出，菲方願與中方鞏固友誼與合作，持續加強兩國關係，妥善處理南海問題，為和平解決爭端樹立典範，維護地區和平穩定。菲方也願為東協與中國關係發展發揮積極作用。