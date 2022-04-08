海巡署偵防分署彰化查緝隊等，破獲台灣首見，來自金新月走私的安毒。（海巡署偵防分署彰化查緝隊提供／吳敏菁彰化傳偵）

海巡署偵防分署彰化查緝隊等，破獲台灣首見，來自金新月走私的安毒。（海巡署偵防分署彰化查緝隊提供／吳敏菁彰化傳偵）

海巡署偵防分署彰化查緝隊等，破獲台灣首見，來自金新月走私的安毒。（海巡署偵防分署彰化查緝隊提供／吳敏菁彰化傳偵）

海巡署彰化查緝隊等，去年5月追查油品走私，意外發現北聯幫派利用油桶包裝，跨國販運毒品，士林洗車場起出45公斤安毒後，透過調閱通聯、監視、漫山搜尋，耗費大半年，再從新店偏僻山區廢棄汽車後車廂再搜出40公斤安毒，市價1億2750萬元，這起龐大運毒，突破傳統毒品製運路線，與中東地區毒梟合作，是台灣首次發現來自世界三大產毒地區金新月製造。

去年5月，海巡彰化、基隆、新竹、屏東及金門查緝隊、臺中市政府警察局豐原、第四分局、新北市政府警察局新店、海山分局、航空警察局刑事警察大隊等單位組成專案小組，追查油品走私集團，意外發現北聯幫份子利用油桶包裝掩護，跨國販運毒品，經長期監控後於士林某洗車場，起出安毒45公斤。臺北地檢署起訴，今年3月法院一審判決，全案8名被告依共同犯運輸第二級毒品未遂罪，分別判處3至7年不等徒刑。

海巡署偵防分署彰化查緝隊副隊長張旗宏指出，搜出第一批毒品，發現有來伊朗字樣，驚覺不尋常，懷疑已搭起走私新路線了，集團涉嫌長期運毒，應不只士林查獲這一批，調閱通聯、監視器，研判另有「窩藏」，但搜到新竹山區路口已應沒有監視器了，前後投入了5、60位人力在山區地毯式地漫山搜尋，2月在新店山區篇荒山區，發現廢棄車輛。

海巡人員驚覺應是運毒車，開啟車門搜查，赫然從後車廂發現三大沉重的黑袋，一打開都是白粉，不禁一聲「水啊」，要是被「藥腳」捷足先登就慘了。

專案小組依犯嫌通訊內容及包裝材料研判，毒品並非來自傳統金三角地區，送請美國緝毒署駐臺辦公室協助鑑定，證實在金新月地區製造，向上溯源，將扣案通訊內容與美緝毒署資料庫進行比對，發現與巴基斯坦運毒集團有關，研判毒品在金新月地區製造後，由伊朗、阿富汗、巴基斯坦及其周邊國家來臺。

這是首次查獲金新月地區毒品，專案小組認為臺灣毒梟已突破傳統毒品製運路線，開始與中東地區毒梟合作，針對全新毒品產業鍊，臺北地檢署製成案例報告，請全國緝毒機關嚴密防範。

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