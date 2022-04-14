《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報導，日前從索羅門群島流出的一份文件顯示，索羅門將允許中國大陸將海軍部署在索國，用以保護陸人民以及其計畫在南太平洋的施行；澳洲政府在得知此事後，火速在周三時派太平洋事務部長賽索嘉（Zed Seselja）出訪索羅門首都荷尼阿拉（Honiara），面見了總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare），明確要求索羅門不簽署開決議，其安全需求可以依靠太平洋鄰國。

賽索嘉說:「我們已恭敬的要求索羅門群島不簽署該協議，並本著地區開放和透明的精神，與地區的安全框架一致並展開協商。」蘇嘉瓦瑞則拒絕評論該協議可能在太平洋地區加劇的緊張局勢。

索羅門群島位於南太平洋地區的戰略要衝，地理位置上更靠近澳洲、紐西蘭和夏威夷，該地區還包含了美國在關島的軍事基地、航道和豐富的漁產。若索羅門允許陸在國土上駐軍甚至建造軍事基地，將對澳洲、紐西蘭、夏威夷等地造成威脅。

澳洲總理莫里森(Scott Morrison)表示，澳洲特別擔心陸船隻可能部署在索羅門群島，他說:「我們一直在做的是確保索國充分意識到風險和安全問題，這不僅關係到澳洲，還有整個南太平洋地區的國家。」

由於澳洲將選舉，目前莫里森政府進入看守內閣時期，但如此大動作的派部長級官員出訪，代表澳洲對此事的關注和重要性。

而也有專家認為，就算此次計畫被阻止，陸方還是會繼續要求索羅門落實該協定，目前中國大陸則還沒有回應。

蘇嘉瓦瑞表示，索羅門群島目前正在尋求與北京建立更密切的關係，因為他不期望澳洲可以滿足所有安全需求。他說，索國並無意在南太平洋地區引發地緣政治鬥爭，但在應對其他問題如氣候變化上，索國需要支持。