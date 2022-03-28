旅行箱劇團與大心戲坊合作演出舞台劇。（蔡明儒提供／廖素慧嘉市傳真）

疫情衝擊藝文團體的營運更加不容易，嘉義在地歌仔戲團大心戲坊與旅行箱劇團合作，改編自白蛇傳故事，由歌仔戲結合舞台劇演出穿越時空的《闖入西湖鎮》，獲得文化部紓困補助，將於4月2、3日在嘉義市政府文化局演講廳演出。

大心戲坊團長蔡明儒指出，這次演出是嘉義在地歌仔戲團與現代劇表演型態的劇團首次合作，傳統歌仔戲的表演方式比較內歛、講求唱腔與身段的結合，而旅行箱劇團長期致力推動兒童劇表演，表演形式較開放、要有舞台效果，因而兩種不同表演方式要融合起來，有一定難度，這也是觀賞此劇的看點之一。

蔡明儒說，在地藝文團體原本營運就不容易，疫情持續2、3年更是雪上加霜，此次改編經典傳統戲白蛇傳，加入時空穿越劇的創意，並將傳統與現代劇串連起來，獲得文化部疫情紓困補助，加上民間企業贊助，才讓這齣舞台劇能演出，但最近疫情又趨緊，擔心又會影響賣座。

這齣《闖入西湖鎮》舞台劇，從孩童阿吉的視角出發，他對歌仔戲完全沒興趣，因為陪阿姨到歌仔戲班演出，在後台玩著劇團的道具，而穿越到古代，在熱鬧滾滾的西湖鎮巧遇小青、白蛇與許仙，就此發展出意想不到的另類白蛇傳故事。

蔡明儒表示，此劇將於4月2日晚間7時30分、4月3日下午2時30分在嘉義市政府文化局演講廳演出，4月2日這場邀請修緣育幼院20多名院生免費看戲，演出相關資訊可洽詢旅行箱劇團粉絲專業。