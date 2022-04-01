主播郭于中訪問楊麗花。（台視提供）

侯乃榕訪問邱綺雯、方馨、王樂妍。（台視提供）

台視今年喜迎60周年，以《台視60 璀璨年代》為主軸，規劃一系列台慶特別節目，首集由台語主播郭于中出馬，專訪演藝界舉足輕重的國寶藝人楊麗花，第2集則由主持人侯乃榕引領觀眾穿越時光，訪問當年叱吒風雲的綜藝節目《龍兄虎弟》主持天王張菲，以及台視60週年台慶大戲《美麗人生》的主演群，方馨、王樂妍及邱琦雯，大聊在盛夏之時拍戲的甘苦談。

《台視60 璀璨年代》首集由台語主播郭于中，專訪為歌仔戲奉獻畢生心力的國寶藝人楊麗花，1972年台視為振興民間藝術歌仔戲，由擔任劇團團長的楊麗花製作許多膾炙人口又高收視的歌仔戲，節目中楊麗花回憶過去巡迴公演時的人山人海盛況，觀眾一看到她，有的抓手有的拉衣服，她笑稱：「結果我的手都被抓的瘀青，他不是要傷害你、是好意摸一下。」

對傳統歌仔戲推廣不遺餘力的楊團長，也不忘為廣大歌仔戲粉絲謀福利，她說：「我跟台視講過去的舊片都可以拿出來播映，版權權利金我不收，而台視也很熱心就播了。」她透露有許多老人家沒看歌仔戲睡不著，看了就會想睡覺，楊團長認為自己的作品能陪老人家一起睡是很好的事情。

第2集由主持人侯乃榕訪問綜藝天王張菲，許久未公開露面的他一開頭便先祝福觀眾：「在疫情中能平安無事，要去接受它，與毒共舞。」張菲談到當年和弟弟費玉清一起主持的《龍兄虎弟》，曾經創下35％的驚人收視紀錄，更因此獲得第30屆金鐘獎「最佳節目主持人獎」，他謙稱這完全是因為費玉清的好形象，笑說：「因為這些評委的夫人，太喜歡費玉清的歌。」

張菲也透露費玉清滿腹才華，把他挖到電視機前面來「犧牲色相」，除了唱歌還要講成人笑話、模仿，讓張菲有點不好意思：「也許他內心深處會有點埋怨，但不能否認其實又帶來另外一個不同的成就。」

淡出螢光幕多年的張菲正在享受退休人生，對於再度復出，張菲認為有遇到好節目就願意重返螢幕，強調：「做我節目的製作單位年紀不能太輕，太年輕表達出來的東西太淺，要人事都合才有辦法。」

而 《台視60 璀璨年代》第3集由主持人侯乃榕訪問台慶大戲《美麗人生》3位主角方馨、王樂妍及邱琦雯。《台視60 璀璨年代》將於3日晚8點在台視新聞台、5日及6日晚10點在台視播出。