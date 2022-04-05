游詩璟（右二）與費丹尼（右一）在《美麗人生》談異國戀。（台視提供）

游詩璟在台視60周年台慶大戲《美麗人生》劇中角色活潑開朗，還和美國軍人交往，大談異國戀，小倆口愛得你儂我儂，大方親密接吻，重現二戰時期經典的「勝利之吻」讓人看得臉紅心跳，戲外的她卻樂極生悲閃到腰。

游詩璟劇中和老外又親又抱看似奔放豪邁，她笑說其實這樣的戲讓她很害羞，「我願意吊鋼絲、武打、拍摔落山谷，但這麼親密的戲真的會覺得不好意思」。這場戲先是下腰接吻，再來因為哥哥和男友打成一團、她出面勸架，動作激烈，經過幾顆鏡頭拍攝，她拍完腰痠背痛。

其中一幕她跟費丹尼被哥哥王建復的手提包砸中，因剛好站在費丹尼後面，對方大動作閃避，她也跟著往後躲，沒想到一出力竟然閃到腰，當場讓游詩璟痛到挺不直身體，表情痛苦扶著腰。雖然受傷，她還是發揮幽默本色，自嘲：「沒辦法年紀大了、太久沒有用腰。腰已經很累了，再來這一下突然受不了。」

游詩璟原本只是在旁勸架，卻意外成傷兵，她苦笑說：「沒想到在旁邊看也這麼累，因為只有餘光可以看包包K過來，剛好角度又被費丹尼檔到，其實內心很害怕會砸到頭上。」而男生們打成一團時，她還要在旁邊尖叫「配音」勸架，笑說其實旁觀人家打架也是很累的。