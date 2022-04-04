今（4）日是兒童節，根據交通部統計，近年來每年都有近萬名12歲以下兒童發生道路交通事故而受傷甚至死亡。靖娟兒童安全文教基金會表示，兒童發生交通安全事故有15％是因為身為行人「過馬路」而受傷，呼籲全民都「雞婆」一點，一起守護孩童交通安全。

根據交通部道安諮詢查詢網，過去5年每年都有近萬名12歲以下兒童發生道路交通事故，其中民國106年受傷8434人、死亡30人；107年受傷9200人、死亡19人；108年受傷9815人、死亡29人；109年受傷9975人、死亡24人；110年受傷8679人、死亡25人。

靖娟文教基金會執行長林月琴表示，台灣道路交通事故死傷嚴重，近3年12歲以下兒童有2萬8519人因交通事故傷亡，其中有4338名兒童是身為「行人」遇到交通事故，約占15％。據靖娟統計，9成學童是由家長接送上下學，為了保護這些兒童遠離危險，靖娟基金會積極投入交通安全教育，希望透過教育的力量，協助他們平安長大。

林月琴說，事故傷害是造成孩子死亡的第一位，其中以交通傷害為最高。國小國中孩子汽機車接送死傷特別高，高中是機車；單純從行人來看，小學生最高，台北市孩子交通事故有6成是因為穿越道路，其中又有7成是因為奔跑。所以家長盡量不要在學校對面接送孩子，除非有導護志工，接孩子時也不要高喊孩子名字，因為他們下意識就會衝過來。

林月琴說，學齡前後有不同教法，日本是教6歲以下孩子牽手過馬路，等紅綠燈時退後3步，過馬路時把手舉起來專心走；小學三年級以上可以教孩子如何辨別路口車輛動向。

林月琴表示，兒童獨立行走經驗較少，對空間、距離、車輛速度的判斷力不足，可能有突然衝出路口等危險行為，呼籲全民共同參與「防範視野死角，兒童安全五動訣」，熟知「集、轉、探、避、揮」5個步驟：路口全集中、左右轉確認、探頭保平安、死角要避開、揮手助看見，一起保護孩童。

依據道路交通安全規則第139條規定，父母或監護人不得疏縱未滿14歲之人，擅自穿越車道，或於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉戲或坐、臥、蹲、立，阻礙交通。