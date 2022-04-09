莊福文教基金會與六福旅遊集團《愛心圓夢∞希望共學》計畫今年邁入13年，9日圓夢公益日邀請文化部長李永得等人參加，包含遠從269公里外飛來的馬祖東引國小等近20間學校的偏鄉及弱勢孩童，一圓遊樂園及動物園的夢想，讓小朋友的童年回憶沒有遺憾！

單腳天使徐又立代表弱勢孩童致贈莊福文教基金會董事長賴振融、六福旅遊集團董事長莊豐如愛的小禮物，文化部長李永得等人觸摸啟動鈕，高呼「圓夢遊樂園 ‧ 愛心圓夢 ‧ 希望共學」，「圓夢遊樂園」5顆氣球升起象徵孩子圓夢正式啟程。

「即使遇到疫情衝擊，六福仍堅守與孩子的幸福約定！」賴振融表示，今年有許多孩子第一次來到六福村，看到孩子們興奮、期盼的眼神，讓他深切感受這個活動的意義和價值，至今共扶助超過7萬名弱勢朋友的樂園夢。

賴振融感謝各界愛心資源共同投入「愛心圓夢∞永續希望共學」計畫，支持孩子們圓夢之旅的交通、餐費和住宿費用，讓偏鄉及弱勢家庭孩童有機會到六福村親近動物，真實領略環境教育及動物保育。

賴振融並說，今年也將與金門縣政府合作，提升金門縣野生動物保育教育及醫療救援量能，共同打造金門在地保育平台。

大部分學童都是第一次來六福村，單腳天使徐又立難掩對遊樂園初體驗的興奮之情，特別是對能近距離看到長頸鹿、犀牛驚呼連連！

學童從未體驗過開放式野生動物園校外教學，個個充滿驚喜和新鮮感，在保育員教導對動物與環境的正確態度後，才了解野生動物與平常認知不同，也真實領略環境教育及動物保育的重要性。