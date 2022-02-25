雲嘉地區某醫院上週驚傳員工於上班時，疑似因主動脈剝離當場暈倒，經搶救後仍不治死亡。中榮嘉義暨灣橋分院心臟血管外科主治醫師黃暄喬指出，急性主動脈剝離有年輕化的狀況，而其致死率高達90%，故及時的診斷與治療非常重要，否則可能要人命。

●主動脈剝離致死率九成 果斷急診保性命

日前嘉義一位55歲羅先生患有高血壓慢性病，且是老菸槍，某日開車上班突感劇烈胸痛，後背也出現撕裂般疼痛，立即停在路邊撥打119專線，經送往中榮嘉義分院急診室救治，診斷為「急性A型主動脈剝離」，由嘉榮心臟外科手術團隊緊急手術置換升主動脈，經住院治療二週後，幸運健康順利出院。

●主動脈剝離恐引發心臟衰竭 三高、老菸槍應注意

中榮嘉義暨灣橋分院醫師黃暄喬表示，羅先生發現劇烈胸痛當下果斷的撥打119就診，才能掌握黃金時間而未延誤就治，保住性命。

提醒民眾若胸部突然出現撕裂般劇烈疼痛，疼痛感由前胸轉移至後背上方、再至背部下方，應立即至急診室就醫，切勿延遲。

主動脈剝離發生原因在於主動脈三層血管壁長期承受壓力，在季節交替或日夜溫差大時，動脈壁壓力過大產生破口，進而使血液進入血管內夾層，從真腔進入到假腔，形成主動脈剝離或者主動脈夾層血腫，若侵犯到升主動脈，容易引發急性心臟衰竭或破裂的危險。

主動脈剝離的高風險族群為高血壓、高血脂、長期抽菸及馬凡氏症候群等遺傳性結締組織疾病患者，另外懷孕、從事高強度重量訓練及胸口外傷，也都是造成主動脈剝離的因素。

●好發於50至70歲 近年發生率下降

黃暄喬醫師呼籲民眾，雖然主動脈剝離的好發年齡為50-70歲，但是近來已有年齡層下降的趨勢，如藝人黃鴻升發病時為36歲，凱渥男模張誌軒發病時更只有23歲，因此戒菸、戒酒及養成良好的飲食、作息及運動習慣，是遠離主動脈剝離的不二法門。

另外季節變換氣溫驟變時，更是主動脈剝離好發季節，若胸、背處突感不可忍受的撕裂感劇痛，切莫延遲，務必立刻就醫處置，避免延誤黃金救援時間。