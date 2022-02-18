李嘉誠之子李澤鉅出現咳嗽症狀 正待新冠檢測結果 16:502022/02/18 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 示意圖／東網 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港中聯辦主任駱惠寧今日下午主持召開之「萬眾一心 合力抗疫」香港社會各界抗疫行動推進會(視訊會議)，長江實業表示集團主席李澤鉅因身體抱恙，已辭謝出席有關活動。 長江實業補充，李澤鉅近期出現咳嗽症狀，聲音沙啞，已接受新冠病毒測試，現正等待檢測結果。 巴戈病逝胰臟癌狡猾難發現 醫曝奪命前3階段變化：有這症狀要小心 大陸科技業重鎮 蘇州疫情擴散 恐衝擊供應鏈 #新冠肺炎 #大陸 #香港 #李澤鉅 #李嘉誠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不動產貸款殺手級政策出現 國銀：當然影響銀行授信 18:512022/02/17 財經 胰臟癌早期無症狀 醫師籲高階健檢助揪出癌王 15:152022/02/17 健康 陸全國人大常委料港特首選舉需延期 待疫情緩和 12:252022/02/18 兩岸 賞花不一定會「花粉熱」 誘發過敏的植物是這些 07:472022/02/18 健康 《國際社會》日擬3月放寬邊境管控 期待也怕受傷害 11:592022/02/17 財經 首創免散瞳3D全自動眼底機篩檢 替長輩揪出眼病 11:352022/02/18 寶島 高雄本土＋2 傳播鏈均與新北設計師相關 14:502022/02/18 生活 陸國家疾控局助港抗疫 派核酸檢測車赴港 19:282022/02/17 兩岸 想離職遭勸退！護理師吃藥才能睡 網嘆：新鮮人都這樣 10:292022/02/18 生活 遏制疫情快速蔓延 援港抗疫協調會設工作組對應港需求 08:332022/02/17 兩岸 48小時內死亡率高達50％！醫曝患主動脈剝離2大症狀 19:372022/02/17 健康 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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