香港中聯辦主任駱惠寧今日下午主持召開之「萬眾一心 合力抗疫」香港社會各界抗疫行動推進會(視訊會議)，長江實業表示集團主席李澤鉅因身體抱恙，已辭謝出席有關活動。

長江實業補充，李澤鉅近期出現咳嗽症狀，聲音沙啞，已接受新冠病毒測試，現正等待檢測結果。