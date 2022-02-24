大陸廣西一名女子腹痛多日未緩解，就醫檢查發現體內有個「魚形寄生蟲」，已吃掉她的肝臟的三分之一。最可怕的是，當醫療團隊將寄生蟲自患者體內取出來後，牠竟然還可以活動，並具有破壞力。醫療團隊坦言這個寄生蟲極罕見，廣西僅出現過2個案例，患者都曾吃過涼拌魚腥草這道料理，因此他們也提醒民眾，要注意飲食衛生。

根據陸媒《桂林日報》報導，大陸廣西一名66歲的女子因持續性腹痛、噁心的症狀而就醫，入院前8天除了上腹部脹痛之外，沒有其他不舒服的症狀，初步檢查發現，女患者有膽管擴張的狀況，但原因尚不明。

女腹痛驚見「魚型寄生蟲」，醫撿查發現患者肝臟被啃了3分之1。（圖／翻攝自桂林日報）

後來，醫師替女患者進行經內視鏡逆行性膽胰管攝影術（ERCP），發現她的體內竟然有個「魚形寄生蟲」，長約3.5公分、寬2公分，令所有醫護人員震驚的是，他們將寄生蟲從患者體內取出來後，寄生蟲竟然還可以游動，且仍有破壞力。

而主治醫師與各地方的專家討論後，判斷從女患者體內取出的是「肝巨片型吸蟲」，比一般的肝吸蟲還要大好幾倍，而這種寄生蟲在世界上的文獻不多，相當罕見。

女患者體內的寄生蟲被取出來後，患者的腹痛狀況明顯緩解，而且食慾和精神狀態皆好轉，但醫師進一步檢查發現，女患者的肝臟已被寄生蟲吃掉三分之一，且肝內外膽管都受損，所以患者有些營養不良。

截至目前廣西出現2例染上此寄生蟲的患者，且兩人都有吃過涼拌魚腥草。對此，治療團隊也提醒，蔥花、馬蹄與魚腥草等食物易沾上「肝巨片型吸蟲」的卵，大家平時飲食要特別注意衛生，千萬不要吃到不乾淨的生食。