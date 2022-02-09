在一個令人擔憂的事態變化中，研究人員現在在人類的胎盤、甚至是新生兒當中，發現了微塑料。

研究團隊將他們的發現發表於科學期刊《環境健康視角》（Environmental Health Perspectives）中。在研究當中，他們發現幾乎不可能避免小孩以及嬰兒攝入以及吸收微塑料，甚至是在他們出生之前。事實上，小孩子可能比起大人有更高的暴露風險。

挪威科技大學（Norwegian University of Science and Technology）的神經科學家、暨本研究主要研究者的坎·史里普達（Kam Sripada）在一場記者會上說到：「相當有可能的是，小孩比起成人更容易接觸到微塑料，與小孩更容易接觸到許多其他環境有害化學品相似。」

她另外補充說：「沒有人知道一個小孩實際上到底攝取多少微塑料。但是許多研究現在都認為，當今的孩童最早從胎齡時，就已經在身體內吸收了許多微塑料。這很令人擔心。」

●可能造成影響

這個研究強調了這個世界上微塑料的普遍性，以及其可能潛在的危害。然而，不幸地是，當提到微塑料會如何影響小孩的健康時，目前的研究仍缺乏相關資料。

史里普達研究員在記者會上說：「小孩子們並沒有一套發展完全的免疫系統，且處於他們大腦發展非常重要的階段。這使得他們尤其地脆弱。」

●盡力防範

研究團隊現在希望，他們的發現能夠被用來引導醫生、科學家、以及父母來如何最佳地限制小孩暴露於微塑料中。然而，在某個特定點上，研究人員發現不可能完全避免。這是由於許多的因素，包括在家裡塵埃中的微塑料、以及在他們所吃的食物中的微塑料。史里普達研究員說：「幾乎不可能避免小朋友攝入塑料。」

但是，這並不是說就沒有事可以做了。研究團隊建議：一、父母可以限制他們小孩所吃的、與塑膠有所接觸食物的量，雖然這在當代食物系統當中幾乎是不可能的任務；以及二、確保他們規律地以肥皂及水進行住家清理。