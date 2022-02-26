根據衛福部統計，慢性肝病與肝硬化，為國人十大死因之一；109年國人十大癌症仍以肺癌、肝癌位居前一、二名。而除了B、C 型肝炎會引發肝癌之外，其中有部分原因是由脂肪性肝炎而引發的肝癌。對此，敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅分享5大改善要點，讓民眾遠離脂肪肝及避免肝癌發生。

陳榮堅在臉書粉專PO文指出，脂肪肝是指肝細胞內堆積了油，單純的肝脂肪對肝臟影響並不大，但如果是堆積過多脂肪，肝臟內的脂肪超過肝臟5％～10％就會成為脂肪肝。

造成脂肪肝常見的原因包括糖尿病控制不良、肥胖、高血脂、有代謝性疾病、酒精、基因遺傳、不良飲食習慣，例如愛吃甜食、高脂肪飲食等。

除此之外，過度減肥、營養不良，會讓身體長期缺乏蛋白質提供能量，導致脂肪被迫燃燒提供身體熱量，大量的脂肪進入肝臟等待被代謝，長期下來導致代謝異常，也會造成脂肪肝。

陳榮堅表示，一旦肝臟長期發炎，嚴重可能引發非酒精性脂肪肝炎，進而發展成肝纖維化、肝硬化甚至是肝癌。不過脂肪肝是可以改善的，包括注意飲食、控制體重、適度運度、戒酒、控制血糖。最後陳榮堅強調，改善飲食、生活習慣才是遠離脂肪肝的不二法門。