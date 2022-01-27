資深藝人蔡頭因肝癌病逝，讓許多粉絲感到不捨。南投醫院院長、肝膽腸胃科專家洪弘昌指出，號稱「沉默殺手」的肝癌，初期症狀不明顯，容易被忽略，等到末期被確診時，治療效果不佳，存活率大幅降低，因此要定期篩檢。

洪弘昌表示，大部分肝癌是由慢性肝炎演變而成，提醒民眾應了解自己是否為肝癌高危險群，並且要積極防治肝炎，更重要的是定期安排篩檢，早期發現早期治療，初期肝癌的治療效果佳，治癒率高。

依據衛生福利部統計資料，肝癌在10大癌症排名第4位，死亡率高居癌症死因第2位，每年因為慢性肝病、肝硬化及肝癌而死亡的人數超過萬人；慢性B、C型肝炎、肝硬化、酗酒、代謝性疾病、長期攝入黃麴毒素，及肝癌家族史都是肝癌的危險因子。

洪弘昌表示，感染慢性肝炎的患者可能會變成肝硬化，肝硬化的患者則可能會併發肝癌，建議肝癌高危險群需定期安排檢查。高危險群可以透過定期返診，利用腹部超音波掃描、血液檢查篩檢肝癌，專科醫師會視病人情況，安排其他影像學檢查，如核磁共振、電腦斷層或者血管攝影等。

近年來，肝癌防治在政府、民間等團體共同努力下，已逐步出現成效。國健署提供成人預防保健B、C肝炎篩檢年齡為45-79歲民眾（原住民提早至40歲），可接受終身1次篩檢服務；C肝藥物治療，也在2019年納入健保給付。

洪弘昌提醒民眾，可以透過政府補助進行篩檢，若是B、C肝炎帶原者或肝硬化等高危險群，則應定期返診追蹤檢查，保障健康。