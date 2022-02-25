丹妮婊姐在廚神料理機和氣炸鍋雙重助力下，輕鬆做出一道菜。（台灣飛利浦提供）

人氣網紅丹妮婊姐昨（24日）參加李懿主持的家事訪談節目《叮咚飛利浦＋1》直播，進行家事挑戰賽，在廚神料理機和氣炸鍋雙重助力下，不諳廚藝的丹妮婊姐僅花8分鐘就輕鬆做出一道「日式黃金豬排」，讓下月將赴美國會男友的她信心大增，直呼：「我現在是廚神！我現在很可以娶了吧！」

李懿形容丹妮婊姐是她「人生第一個追的網紅」、「搞笑戀愛達人」，因為10多年前就喜歡看她在部落格分享戀愛的看法，覺得：「天啊，這女人真的太有趣了！」兩人初次見面一見如故，李懿開玩笑問丹妮婊姐：「稱呼妳『老網紅』，妳會不會不開心？」丹妮婊姐回說：「我是長青樹嗎？」自爆網紅生活超級無聊、超孤僻，「沒有工作就去運動，我就是孤獨老人」。

丹妮婊姐年初因男友一句「欠你結婚戒指」，遭媒體大肆報導她「被暗示求婚」，其實兩人交往2年多，卻因疫情談了2年的遠距離戀愛，李懿對他們遠距離2年還沒分手感到很不可思議，丹妮婊姐則說：「很多人說遠距離難？其實同一個屋簷下才難，很多夫妻離婚，都是住在同一屋簷下。」但透露自己將在3月赴美會男友。李懿也認同家事分工很容易磨光兩人的愛情，很多小事例如先生不洗碗、另一半不會煮飯⋯⋯最後忍無可忍，會慢慢累積成大事。

話鋒一轉，李懿問丹妮婊姐：「你男朋友是勤勞的嗎？」婊姐回答：「未知，因為遠距離看不到，但他一直靠腰我不會做菜這件事。」笑稱和男友2年沒見，千里尋Ｘ（她沒說「夫」）：「搞不好一見面就大吵架。」因此李懿大力推薦丹尼婊姐帶著氣炸鍋和廚神料理機：「因為海外華人最想吃水餃、蘿蔔糕，但切蘿蔔絲很麻煩，料理機切得快還可以揉麵團、做水餃皮和絞肉。」聽得丹妮婊姐直呼：「到時候我男朋友覺得我太賢慧又跟我求婚，我才不要！」

兩人隨即在現場PK製作「黃金日式豬排」，首先一起把豬排放進氣炸鍋8分鐘，李懿說：「有了氣炸鍋，最難的不是炸豬排本人，而是旁邊的配菜，高麗菜絲常會切到手抽筋。」接著她們分別以廚神料理機和菜刀手工處理小黃瓜切片與高麗菜切絲，現場奇蹟的事發生了。

只見丹妮婊姊尖叫連連，5秒切完小黃瓜、3秒搞定高麗菜絲，原本緊張喊著「我是真的不會切，我認真不會切」的她突然改口：「天啊，也太快了吧！我這根本是碎紙機碎出來的吧！我完全沒在演！」還得意跟名廚嗆聲：「我現在是廚神，阿基師、詹姆士要小心了，我要開一間丹妮豬排。」

下節目後，丹妮婊姐表示：「我真的信心大增，第一次這麼輕鬆做菜，8秒鐘切完菜，8分鐘炸完豬排，還有很多時間可以玩耍。」她說上節目之前，很多家電都只是聽過但不曾擁有，光想要看說明書就很麻煩，「但是我今天都沒看說明書，飛利浦人性化設計讓我真的很認真想擁有它，它就是我老公了，比老公還勤勞！」