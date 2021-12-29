有民眾昨（28日）開車行經88快速道路時，驚見1位阿伯在路肩揮著黃色看板，上頭寫著「高麗菜一袋100元」，往前駛發現阿伯是貨車拋錨，阿伯揮舞看板疑似僅為了警示後方，不過警方看完影片後認定阿伯行為相當危險，將依違反道路交通管理處罰條例規定開罰2000元。

該民眾28日在臉書社團《爆廢公社》發文，稱他上午開車行經88快速道路時，發現因貨車拋錨的阿伯在路肩警示後車，而阿伯疑似沒有其他能引起注目的物品可使用，遂急中生智拿著寫上「高麗菜一袋100元」的黃色看板揮舞，乍看之下猶如阿伯在叫賣蔬菜，讓他感到會心一笑。

國道驚見阿伯舉黃牌「賣高麗菜」 網見影片笑歪：幫買一袋（翻攝臉書爆廢公社）

下段影片中，可見到阿伯的貨車因故停靠在路肩，原PO也透露他在上班快遲到的時候遇上阿伯，在當下有撥打電話協助通報；其他網友則笑說「這樣會不會有人就忍不住想停下來買……」、「都這辛苦賣到上面了、怎沒幫忙買」、「趕快用紅單讓她下架」、「請問還有嗎 我晚點上去」、「提醒他拿反了」。

據自由時報報導，警方事後看完影片表示，男子駕車於快速道路故障拋錨，應報警協助處理，並應放置警示標誌，通知拖吊車到場移置，站在事故車後方路肩很危險，且違反道路交通管理處罰條例規定，將檢視影片開罰2000元。