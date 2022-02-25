宜蘭縣近期雨勢不停且氣溫又低，連帶影響到蔬菜供應，與元宵節的菜價相較，現在大同鄉南山地區的高麗菜因供給量少，最高漲到6倍之多，宜蘭市公所25日推出「雨天應急美味醬菜料理」，鼓勵鄉親可在宜蘭市南、北館市場選購醬菜等食材，就能做出美味的好料理。

宜蘭市公所表示，宜蘭市的南、北館市場是縣內規模最大的傳統市場，也是宜蘭市與周邊鄉鎮生活用品與生鮮食材的採買重鎮，更供應全縣多家餐廳、飯店食材需求，有「宜蘭人的廚房」的美稱。

市場裡還有豆腐乳、菜脯、醃蘿蔔、蔭瓜、米豆醬等適合粥品或白飯的醃漬品，也有剝皮辣椒、梅干菜、黃金泡菜，豆豉等適合搭配製作成各種料理的醬菜，市場管理所彙整南、北館市場的店家，精選有推出各種醬菜的業者，還製作出剝皮辣椒瓜仔湯、脆筍炒火鍋肉片、雪裡紅炒絞肉、榨菜肉絲等家常料理。

宜蘭市綠九市場自治會長楊興和說，元宵節前，大同鄉南山地區一籠30公斤的高麗菜是250元，現在最高可達1500元，目前又稍降到1200元，而且「有錢還不一定買得到！」平地的高麗菜漲幅較低，約漲3成。

宜蘭市長江聰淵說，氣候影響讓海鮮、蔬菜價格都上漲，因此市場推出盛產期製作的醬菜，可搭配其他食材料理，既經濟又實惠，還能品嘗另一種風味。市公所表示，醬菜製作的私房料理將陸續在「來宜蘭‧踅市仔：宜蘭市場放送頭」臉書粉絲專頁公開。