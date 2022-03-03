303全台大停電 證交所：整體證券市場運作正常 13:542022/03/03 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對因台電供電系統異常，證交所中午發布新聞稿指出，此次全台多縣市停電，證交所電腦系統正常運作、與證券商之間證券交易連線正常。 證交所強調，有關市場結算交割部分，3月3日應屆交割款券均能正常辦理交割事宜。 此外，證交所表示，另受影響證券商均緊急啟動備援電力系統因應，部分業者分支機構則採轉單至其他分支機構下單，證券市場交易皆正常運作。 不斷更新》噩夢再襲 303全台大停電 全台大停電 鄭文燦：台電電網韌性必須要提高 全台大停電 中市大里區驚傳電箱爆炸 #全台 #證交所 #全台大停電 #證券市場 #正常運作 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全台大停電 台南市緊急開設一級災害應變中心 12:262022/03/03 生活 全台大停電 蔡英文臉書被灌爆 10:162022/03/03 政治 303全台大停電 截至中午恢復7成 12:292022/03/03 財經 303全台大停電 雙北138萬停電戶午前已全數復電 12:292022/03/03 財經 全台大停電 中市5件電梯受困 10:462022/03/03 社會 全台大停電嚇爆 這檔不斷電概念股噴至漲停 10:162022/03/03 財經 全台大停電 高市府一級開設成立停電災害應變中心 10:382022/03/03 生活 全台大停電 消防署統計電梯受困案多 11:062022/03/03 社會 全台大停電 台北市37件電梯受困案 10:132022/03/03 社會 全台大停電 科學園區受災最新情況曝光 10:022022/03/03 財經 全台大停電 竹縣消防局接獲4起電梯受困案 10:202022/03/03 社會 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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