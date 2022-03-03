針對因台電供電系統異常，證交所中午發布新聞稿指出，此次全台多縣市停電，證交所電腦系統正常運作、與證券商之間證券交易連線正常。

證交所強調，有關市場結算交割部分，3月3日應屆交割款券均能正常辦理交割事宜。

此外，證交所表示，另受影響證券商均緊急啟動備援電力系統因應，部分業者分支機構則採轉單至其他分支機構下單，證券市場交易皆正常運作。

不斷更新》噩夢再襲 303全台大停電