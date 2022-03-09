據591新建案統計六都、新竹縣市推案，雖然前有俄烏戰爭影響油價及原物料大漲，造成營建成本飆升，後有政府持續打炒房等變數，但在低利、熱錢及需求旺盛等利多下，建商信心依舊強勁，選擇在329檔期火力全開，帶動整體推案水位維持高檔；總銷金額亦在房價高漲助推及新北、新竹、高雄等地指標案挹注下，突破7千億大關，不僅較去年同期增幅5%，更寫下近5年新高紀錄。

數字科技(5287)旗下591新建案統計今年六都、新竹縣市推案量約7,007億，創5年來新高。591新建案指出，今年尚未過半，全球局勢雖因俄烏戰爭震盪不已，不僅國際油價飆高，連金屬等基礎原物料價格同樣攀漲，上游營建成本更難以估算，加上政府持續打炒房等變數；但即使如此，在市場資金仍舊充沛，搭配低利等有利條件，除了民眾購屋需求旺盛，建商對市場信心亦是相當堅挺，才能締造這次329檔期的捷報；然而，近期美國聯準會宣布即將在三月升息，國內央行下周是否會宣布跟進，也成為近期市場觀察重點。

綜觀台北市，今年雖少有大量體指標案進場，量能與去年同期相比縮水2成多，但憑藉都更危老議題發酵，仍有不少可看之處。新北市，在指標案助攻下，量能持續走高，尤其是擁有重劃區題材的區域如淡水、三重、新莊等地，更聯手貢獻近1200億元量能，占新北市所有案量6成。桃園今年雖僅有一個百億指標案進場，但在小檜溪、中路等重劃區力挺，搭配蘆竹、觀音等親民區域的新案百花齊放下，水位穩定成長。

近年房價「從頭漲到腳」的新竹，相較去年案量成長接近1.5倍，表現在各縣市中最搶眼。其主因除了竹北、湖口等地新案穩定供給外，更多是來自於香山區。這次量能略減的大台中，在市區仍有不少新案推出，位在西屯區的七期及水湳經貿園區，便挾著優越地段及建設動能，吸引興富發、豐邑等品牌建商插旗

南台灣部分，台南市量減近7成，推案市況冷清，主要因全台缺工缺料、土地成本上漲等衝擊，加上前兩年邁入推案高峰期，案量基期較高，業者目前轉為觀望居多。至於高雄市整體量能大增逾200億元，較去年量增4成多，表現在各縣市排名第二。