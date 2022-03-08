0303全台大停電，台電董事長楊偉甫以及總經理鍾炳利請辭獲准，經濟部長王美花，蘇貞昌考量能源轉型、電網改善等重大政策推動，予以慰留。民眾黨立委蔡壁如指出，能源轉型的專業問題，應該秉持科學討論，不能淪為恐懼號召的口水戰，面對問題解決問題，才能避免下次停電災難再度發生。

蔡壁如指出，近期工商界提出很多能源建言，包括提高能源決策層級、重新檢討能源政策等；近年再生能源大量併網，就算2025無法達成20％，也會從現在的5.8％到15.3％，成長3倍，對電力系統衝擊大，應該及早做好儲能、智慧電網、能源管理系統的電力系統轉型。金門塔山電廠可以做到部分時段全用再生能源，搭配儲能、智慧電網，就算最大機組跳機，也可以全島不跳電。

蔡壁如說，電力系統問題，由「發、輸、配、售」組成，不管哪個環節出錯，都會讓電廠的電送不到家戶，輸配端的電網問題，長期被忽視，卻是重中之重，「就算口袋有錢，ATM故障錢匯不出去，遠在國外的親戚也收不到錢」。

行政院2020年核定智慧電網總體規畫方案，10年內編列785億，要用AI、大數據、資通訊技術，達成電力穩定供應，從513、517到303，不只電網總體檢，更應該加速落實智慧電網完工。

蔡壁如表示，民眾、產業不在乎缺電的定義爭論，也不在乎擁核、反核的意識形態之爭，只是求個電力供應穩定，能源轉型的專業問題，應該秉持科學討論，不能淪為恐懼號召的口水戰。