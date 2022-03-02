韓國現代汽車2日表示，最晚到2030年，將在生產設備、研發計劃以及其它戰略項目上共投資95.5兆韓元，約790億美元，希望能從傳統車商轉變為電動車大廠。

若按明細來看，現代汽車將在生產上投入43.6兆韓元，研發上注入39.1韓元，以及戰略上12.8兆韓元。另外，現代也表示，自己位於全球9個國家的車廠，日後將加重電動車產能比重。若某個市場的電動車需求量很大，將考慮在該地興建一座純電動車車廠。

為了要擴大產能以及增加有競爭力電動車款，現代與旗下獨立豪車品牌Genesis所設定的目標是，2030年計畫買出187萬輛純電動車，拿到全球電動車7%的市占率。

同時，現代也計畫到2030年時，至少發布17款零碳排放汽車，11款屬於現代，6款則是Genesis的，主要銷售地區則鎖定歐美。

現代預估，強化電動車產品線有助提高市占率。還有，與Genesis的電動車銷售比重，可望從目前4%提高到2026年的17%，到了2030年則希望能成長至36%。

現代指出，將以目前電動車製造平台E-GMP為基礎，到2025年時再開發兩個新的電動車專用平台eM以及eS。2021年所推出的IONIQ 5，以及2022年和2024年分別要發布的IONIQ 6轎車還有IONIQ 7休旅，都是出於E-GMP之手。